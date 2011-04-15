ЮГК конвертировала свою долю облигаций Petropavlovsk

Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) конвертировала свою долю облигаций в размере 8.25% со сроком погашения в 2024 году, выпущенных Petropavlovsk 2010 Limited. Об этом говорится в сообщении компании



ЮГК конвертировала облигации на $28.4 млн. ЮГК ожидает, что компания не прибегнет к выплате денежных средств, а позволит всем акционерам конвертировать облигации в акции и обеспечит равные права в соответствии с недавним решением суда.



Petropavlovsk Рlc. является добывающей и геологоразведочной компанией, основные активы которой расположены в России. Это первая из английских горнодобывающих компаний со 100%-ными российскими активами, разместившая акции на Лондонской бирже альтернативных инвестиций. Группа Petropavlovsk была создана в результате объединения в 2009 году золотодобывающей Peter Hambro Mining и железорудной Aricom. Деятельность группы сосредоточена на приобретении, разведке, разработке и организации производства месторождений полезных ископаемых.



Группа "Южуралзолото" - один из крупнейших российских золотодобытчиков. В вертикально интегрированную группу входят месторождения и золотодобывающие активы в Челябинской области, Красноярском крае, Республике Хакасия, а также "Щёлковский завод вторичных драгоценных металлов" в Московской области и другие активы.



"AK&M" от 20.07.2020