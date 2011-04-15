На заводе двигателей КАМАЗ введён беспилотный робот-тягач

На заводе двигателей ПАО "КАМАЗ" введён в промышленную эксплуатацию беспилотный робот-тягач с фиксированными маршрутами на два конвейера сборки двигателей. Об этом говорится в сообщении компании.



Робот, в заводском обиходе получивший имя Регина, работает по двум кольцевым маршрутам с остановками на рабочих позициях: из цеха отгрузки покупных комплектующих доставляет детали на конвейер сборки двигателей V8 и на конвейер сборки Р6. На каждый конвейер доставляется по два биг бокса. За рабочий час робот выполняет один полный круг. В планах сотрудников Логистического центра - проложить третий маршрут для перевозки коробки передач с СП "ЦФ КАМА" на линию стыковки Р6.



Это уже второй камазовский тягач-беспилотник, первый работает на автомобильном заводе, совершая рейсы с центрального склада на межконвейерную зону. Система обработки груза у робота Регины такая же, как у "коллеги": на складе порожний биг бокс устанавливается во вкатную тележку, в него собирается продукция. Эта тележка с биг боксом без применения погрузчика закатывается в прицепной элемент. Робот по заложенной программе приезжает в определённую точку, где рабочий посредством педали скатывает гружённый биг бокс на свою рабочую позицию. Затем закатывает обратно такой же пустой биг бокс и даёт команду роботу вернуться с порожней тарой на склад.



Работает тягач на электрической тяге, что позволило снизить лишний шум и загазованность в корпусе. Заряда хватает для отработки полной смены. Днём беспилотник перемещается по маршруту, а ночью встаёт на подзарядку.



КАМАЗ - российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующий с 1976 года (КамАЗ). Также выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны.



"AK&M" от 20.07.2020