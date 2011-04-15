Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/07/2020
11:17

На заводе двигателей КАМАЗ введён беспилотный робот-тягач

На заводе двигателей ПАО "КАМАЗ" введён в промышленную эксплуатацию беспилотный робот-тягач с фиксированными маршрутами на два конвейера сборки двигателей. Об этом говорится в сообщении компании.

Робот, в заводском обиходе получивший имя Регина, работает по двум кольцевым маршрутам с остановками на рабочих позициях: из цеха отгрузки покупных комплектующих доставляет детали на конвейер сборки двигателей V8 и на конвейер сборки Р6. На каждый конвейер доставляется по два биг бокса. За рабочий час робот выполняет один полный круг. В планах сотрудников Логистического центра - проложить третий маршрут для перевозки коробки передач с СП "ЦФ КАМА" на линию стыковки Р6.

Это уже второй камазовский тягач-беспилотник, первый работает на автомобильном заводе, совершая рейсы с центрального склада на межконвейерную зону. Система обработки груза у робота Регины такая же, как у "коллеги": на складе порожний биг бокс устанавливается во вкатную тележку, в него собирается продукция. Эта тележка с биг боксом без применения погрузчика закатывается в прицепной элемент. Робот по заложенной программе приезжает в определённую точку, где рабочий посредством педали скатывает гружённый биг бокс на свою рабочую позицию. Затем закатывает обратно такой же пустой биг бокс и даёт команду роботу вернуться с порожней тарой на склад.

Работает тягач на электрической тяге, что позволило снизить лишний шум и загазованность в корпусе. Заряда хватает для отработки полной смены. Днём беспилотник перемещается по маршруту, а ночью встаёт на подзарядку.

КАМАЗ - российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующий с 1976 года (КамАЗ). Также выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны.

"AK&M" от 20.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100