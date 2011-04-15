М.Мишустин утвердил "дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров

Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Документ предполагает разработку специальных мер поддержки, включая налоговые льготы



Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%.



В плане "дорожной карты" – разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности и доступности таких товаров.



Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе реализации "дорожной карты". В свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в Правительство.



"AK&M" от 20.07.2020