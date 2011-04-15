Правительство утвердило правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции

Правительство РФ утвердило правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



В соответствии с постановлением, до 70% средств господдержки будет напрвлено на проекты в сфере кино и анимации и до 30% – на IT-продукцию. Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актёрам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение.



Отбор претендентов на получение субсидий будет проходить не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объёма господдержки.



Субсидии выделяются в рамках федерального проекта "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для продвижения, сертификации и адаптации российской продукции за рубежом.





"AK&M" от 20.07.2020