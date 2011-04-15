Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/07/2020
11:36

Правительство утвердило правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции

Правительство РФ утвердило правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с постановлением, до 70% средств господдержки будет напрвлено на проекты в сфере кино и анимации и до 30% – на IT-продукцию. Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актёрам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение.

Отбор претендентов на получение субсидий будет проходить не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объёма господдержки.

Субсидии выделяются в рамках федерального проекта "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для продвижения, сертификации и адаптации российской продукции за рубежом.


"AK&M" от 20.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100