Аэропорт "Пулково" на 100% восстановил пассажиропоток на региональных направлениях. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта по данным на 19 июля.



Так, в 1 по 19 июля 2020 года пассажиропоток на региональных направлениях аэропорта составил более 400 тыс., что соответствует аналогичному периоду 2019 года.



Наиболее востребованными региональными направлениями в первой половине июля 2020 в аэропорту стали: Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапа, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань, Минеральные Воды и Челябинск.



Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. По итогам 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил более 19 млн пассажиров.



Пассажиропоток "Пулково" в 2019 году вырос на 8.1% до 19.581 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 9.8% до 12.111 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5.3% до 7.47 млн. "Пулково" обслужил 168.572 тыс. взлётно-посадочных операции, что на 1.9% больше показателя за 2018 год.



"AK&M" от 20.07.2020