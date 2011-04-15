"Городская механика" может увеличить пакет акций Щербинского лифтостроительного завода до 75% с 38.5021%

ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Городская Механика" о приобретении 38.5021% голосующих акций АО "Щербинский лифтостроительный завод". Об этом говорится в сообщении службы.



В результате приобретения, доля "Городской Механики" в заводе составит более 75% акций завода.



Ходатайство подано 26 июня 2020 года. ФАС установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции.



Основной вид деятельности АО "Щербинский лифтостроительный завод" (ИНН 5051000880, Москва) - производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 20.07.2020