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20/07/2020
11:57

"Городская механика" может увеличить пакет акций Щербинского лифтостроительного завода до 75% с 38.5021%

ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Городская Механика" о приобретении 38.5021% голосующих акций АО "Щербинский лифтостроительный завод". Об этом говорится в сообщении службы.

В результате приобретения, доля "Городской Механики" в заводе составит более 75% акций завода.

Ходатайство подано 26 июня 2020 года. ФАС установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции.

Основной вид деятельности АО "Щербинский лифтостроительный завод" (ИНН 5051000880, Москва) - производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 20.07.2020

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