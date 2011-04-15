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20/07/2020
12:23

Трамвайные пути у Павелецкого вокзала полностью восстановлены

Участок трамвайных путей в районе Павелецкого вокзала в центре столицы открыт после реконструкции, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

"Об улучшении движения трамваев у Павелецкого вокзала говорили десятилетиями. Наконец, по поручению мэра Москвы, мы открываем этот участок. Благодаря новой остановке у вокзала пересадка на метро сократилась в три раза. Пути сделали ближе, обустроили новый поворот - при движении из центра и обратно трамваи могут ехать в сторону метро "Пролетарская". На маршруты А, 39 в центре и 47, 49 в районе Нагатино-Садовники на юге столицы впервые вышли современные вагоны "Витязь-Москва", а на маршрут 1 в Чертаново вернулись низкопольные трамваи. Обновлённые линии создадут новые транспортные связи и сделают поездки по городу комфортнее", - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта.

Сегодня низкопольные трамваи "Витязь-Москва" ходят в 15 районах: Басманный, Таганский, Замоскворечье, Даниловский, Донской, Якиманка, Академический, Гагаринский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Нагорный, Зюзино, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Помимо этого, изменился маршрут легендарной "Аннушки" - трамваи курсируют от метро "Чистые пруды" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади.

Также восстанавливается прежняя линия трамвая N 38. Временный автобус 035 прекращает работу.

В 2019 было реконструировано 32.1 км трамвайных путей. В 2020 году обновят ещё 25 км. К 2024 году все трамвайные пути в Москве будут реконструированы.

Также обновят старейшее московское действующее трамвайное депо Мосгортранса им. П.Л. Апакова на улице Шаболовке.

"AK&M" от 20.07.2020
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