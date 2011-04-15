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20/07/2020
12:16

Строительство Большого кольца метро будет ускорено

Количество рабочих, занятых на строительстве Большого кольца метро (БКЛ) в столице, будет увеличено втрое - до 45 тыс. человек. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас на сооружении Большой кольцевой линии метро занято около 15 тыс. человек и 11 тоннелепроходческих комплексов разного диаметра. В пиковые моменты количество метростроителей будет увеличено втрое, и вырастут темпы возведения кольца", - сказал А.Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, на сегодня пройдено около 80% всех тоннелей БКЛ.

"Однако наибольшая концентрация сил требуется при строительстве станций. Сейчас работы развернуты на месте всех станционных комплексов БКЛ", - добавил заммэра.

Напомним, проект Большой кольцевой линии станет крупнейшим в истории московского метростроения. Длина БКЛ составит 70 км. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.

"AK&M" от 20.07.2020
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