Строительство Большого кольца метро будет ускорено

Количество рабочих, занятых на строительстве Большого кольца метро (БКЛ) в столице, будет увеличено втрое - до 45 тыс. человек. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас на сооружении Большой кольцевой линии метро занято около 15 тыс. человек и 11 тоннелепроходческих комплексов разного диаметра. В пиковые моменты количество метростроителей будет увеличено втрое, и вырастут темпы возведения кольца", - сказал А.Бочкарев.



По словам главы Стройкомплекса, на сегодня пройдено около 80% всех тоннелей БКЛ.



"Однако наибольшая концентрация сил требуется при строительстве станций. Сейчас работы развернуты на месте всех станционных комплексов БКЛ", - добавил заммэра.



Напомним, проект Большой кольцевой линии станет крупнейшим в истории московского метростроения. Длина БКЛ составит 70 км. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.



"AK&M" от 20.07.2020