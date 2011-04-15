В России отзывают 18.563 тыс. автомобилей Hyundai. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили Hyundai Santafe (CM), изготовленные в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.



На транспортных средствах может иметь место короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет выполнена установка комплекта реле РСВ.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Hyundai Motor Company основана в 1967 году. В настоящий момент компания входит в состав Hyundai Motor Group. Hyundai Motor имеет восемь производственных баз, а также семь центров дизайна и технических разработок по всему миру. В 2019 году Hyundai Motor продала более 4.4 млн автомобилей, в ней работает около 120 тыс. человек по всему миру.



Компания "Хендэ Мотор СНГ", созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране. В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла и представила свою первую российскую модель - Hyundai Solaris.



"AK&M" от 20.07.2020