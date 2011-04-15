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20/07/2020
12:28

Минкомсвязь России проводит пилот по оплате госуслуг по QR-коду

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Минэкономразвития России и администрацией Липецкой области проводит в регионе пилотный проект по приёму платежей за предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием QR-кодов. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

Жители пилотного региона могут обратиться в центры госуслуг "Мои документы" за услугой и получить квитанцию, на которой будет сгенерирован QR-код для оплаты. Далее с помощью мобильного приложения "Госуслуги" его необходимо отсканировать и оплатить указанную сумму за предоставление услуги, внеся данные банковской карты.

"Быстрая оплата по QR-коду не предполагает ручного внесения реквизитов платежа и производится без комиссии. Оплату возможно произвести прямо на месте, без терминалов оплаты в центрах "Мои документы" и посещения отделений банков. Это экономит время граждан", - рассказал директор департамента передовых цифровых решений Минкомсвязи России Алексей Горобцов, цитируемый в сообщении.

С помощью нового сервиса можно оплатить услуги ФНС и Росреестра, а с конца июля для оплаты с QR-кодом станут доступны услуги МВД России и других органов власти. В будущем новая система быстрой опалы государственных и муниципальных услуг будет масштабирована и на другие регионы.

"AK&M" от 20.07.2020
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