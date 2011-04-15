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20/07/2020
13:01

Для рубля по-прежнему сохраняется не слишком благоприятный фон

Фактор налогового периода должен нивелировать неблагоприятный внешний фон. После весьма неудачной прошлой недели, понедельник рубль начал с нейтральной динамики против доллара и дальнейшего ослабления против евро. Об этом говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрия Кравченко.

В первые минуты американская валюта предприняла попытки закрепиться выше 72 руб., однако, потерпев неудачу, скорректировалась в район открытия. Евро на открытии тестировал отметку в 82.5 руб. и к окончанию первой половины дня продолжал торговаться вблизи данного уровня. В целом российский рынок отражал ход торгов на международных площадках, где пара евро/доллар укреплялась на 0.3%, индекс доллара слабел на 0.1-0,%. Евро активно рос на фоне продолжения напряжённых переговоров на саммите ЕС, длящихся ещё с пятницы.

В целом для рубля по-прежнему сохраняется не слишком благоприятный фон, обусловленный не столько ускорением мировых темпов роста заболевания коронавирусом, сколько периодическими вспышками антироссийской риторики с запада, грозящей усилению санкционных рисков. Однако на текущей неделе данный фактор будет нивелирован валютными продажами экспортёров в рамках подготовки к основным налоговым платежам в следующий понедельник.

"AK&M" от 20.07.2020
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