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20/07/2020
12:59

Правительство утвердило перечень услуг для экспортёров в системе "Одно окно"

Правительство РФ утвердило перечень услуг для экспортёров в системе "Одно окно". Её запуск запланирован на ноябрь 2020 года. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра.

Таможенное декларирование, подтверждение нулевой ставки НДС, подача заявки на участие в выставках с господдержкой – этими услугами смогут воспользоваться экспортёры в специализированной системе "Одно окно".

Сейчас ресурс работает в тестовом режиме. Открыть его для публичного доступа планируется в ноябре 2020 года. Полным перечнем сервисов можно будет воспользоваться к 2022 году.

"Одно окно" предоставит бизнесу онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Создание этой системы предусмотрено нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", чья цель – выход на объём несырьевого экспорта в $250 млрд к 2024 году.

"AK&M" от 20.07.2020
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