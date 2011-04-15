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20/07/2020
13:09

Количество автокредитов в РФ в первом полугодии снизилось на 17.8%

Количество выданных автокредитов в первом полугодии 2020 года снизилось на 17.8%. В кредит было приобретено 364 тыс. автомобилей. Об этом говорится в совместном пресс-релизе НБКИ и Автостата.

В июне 2020 года в кредит куплено 80.6 автомобилей, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной этого кратковременного роста стал отложенный спрос на автомобили, не реализованный в период жёстких карантинных мероприятий в апреле-мае 2020 года.

В первом полугодии 2020 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ отмечено в Москве (26 тыс.), Санкт-Петербурге (20.7 тыс.), Московской области (20 тыс.), а также республиках Татарстан (18.1 тыс.) и Башкортостан (16.5 тыс.).



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