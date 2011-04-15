В РФ отзывают 2.472 тыс. автомобилей Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, изготовленные в период с 2019 по 2020 год



Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях с дизельными двигателями на топливной магистрали может быть установлен шланг несоответствующего качества. Это может привести к негерметичности топливной магистрали и, как следствие, к утечке топлива.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будут проверены дата и время производства шланга топливной магистрали. Если на шланге отсутствует маркировка или в маркировке указаны определенные дата и время производства, будет произведена замена шланга.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Марка Volkswagen присутствует более чем в 150 странах и производит автомобили более чем на 50 заводах в 14 странах. В 2017 году Volkswagen выпустил 6.23 миллиона автомобилей. В настоящее время 198 тыс. человек работают в Volkswagen по всему миру. Марка имеет 7.7 тыс. дилерских центров, в которых работают 74 тыс. сотрудников.



Volkswagen Group Rus представляет интересы концерна Volkswagen в России: компания производит ключевые модели Volkswagen и SKODA на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и отвечает за импорт и сбыт продукции марок Volkswagen - легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Audi, SKODA, Bentley и Lamborghini. В зону ответственности Volkswagen Group Rus также входят задачи экспорта и сбыта на рынках стран СНГ.



Volkswagen "Коммерческие автомобили" является самостоятельной маркой в составе концерна Volkswagen, осуществляет производство, сбыт и обслуживание лёгких коммерческих автомобилей по всему миру. Модельный ряд включает четыре серии и представлен разнообразными моделями, начиная с легкого городского автомобиля для перевозки малотоннажных грузов и пассажиров Caddy, грузопассажирских T6 (Multivan, Transporter, Caravelle, California), Crafter и заканчивая пикапом Amarok.



"AK&M" от 20.07.2020