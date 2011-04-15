РФПИ и "Шереметьево" запустили тестирование системой EMG

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и Международный аэропорт "Шереметьево" объявили о запуске пилотного для транспортной отрасли проекта по экспресс-тестированию прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирус с применением тест-систем производства компании EMG ("Эвотек-Мирай Геномикс"). Об этом говорится в сообщении сторон.



Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту "Шереметьево" в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров. Тестирование будет доступно для всех категорий пассажиров с 20 июля 2020 года в здравпункте Терминала B (внутренние рейсы), начиная с 27 июля - в Терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста выдаются на русском и английском языках.



Система диагностики EMG, созданная при поддержке РФПИ, является одной из самых быстрых и точных в мире; адаптирована как для стационарных, так и для не имеющих аналогов мобильных мини-лабораторий (портативная система умещается в двух небольших чемоданах).



Линейка тест-систем уже активно используется в профилактических целях на производственных объектах крупнейших российских предприятий и для обеспечения безопасности на крупнейших мероприятиях. В частности, руководители и члены официальных делегаций, прибывшие в РФ на Парад Победы 24 июня, также были протестированы на коронавирус с применением систем EMG. Система экспресс-диагностики готова к применению повсеместно, в том числе, в виде услуги для пассажиров на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорты, вокзалы).



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами более чем из 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



Чистая прибыль "Шереметьево" за 2019 год по МСФО выросла в 2 раза до 22.341 млрд руб. с 11.021 млрд руб. годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 38.8% до 27.083 млрд руб. с 19.513 млрд руб., операционные расходы - на 43% до 55.005 млрд руб. с 38.467 млрд руб.



"AK&M" от 20.07.2020