НПФ Сбербанка в первом полугодии выплатил клиентам 3.2 млрд руб. пенсий

В первом полугодии 2020 года суммарный объём пенсионных выплат НПФ Сбербанка вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 3.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Из них выплачено 1.8 млрд руб. по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и 1.4 млрд руб. по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).



За первое полугодие НПФ Сбербанка произвёл более 1.2 млрд руб. единовременных выплат (разовые выплаты всех пенсионных накоплений застрахованного, учтённых на пенсионном счёте накопительной пенсии) - на 10% больше, чем за первое полугодие 2019 года. По данным на 30 июня 2020 года, НПФ Сбербанка выплачивает негосударственные пенсии более чем 33 тыс. человек.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 20.07.2020