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20/07/2020
14:07

Rain и Huawei совместно запускают первую в Африке автономную сеть 5G

Rain, мобильная сеть ЮАР запустила свою автономную сеть 5G (SA 5G). Это первая коммерческая автономная сеть 5G в Африке, созданная компанией Huawei. Об этом говорится в сообщении Huawei.

В настоящее время Rain's Standalone 5G доступен в Кейптауне, включая такие места, как Sea Point в Кейптауне, Клермонт, Гудвуд, Беллвилл, Дурбанвилл и Центр Кейптауна.

Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления её работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы. Huawei - частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.


"AK&M" от 20.07.2020
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