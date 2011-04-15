Ингосстрах оценил влияние пандемии и ограничительных мер на страховые случаи в КАСКО

Аналитический центр Ингосстраха проанализировал заявленные убытки по портфелю моторных видов страхования за март-июнь 2020 года во время действия режима самоизоляции и ограничительных мер. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Рейтинг регионов с наименьшим количеством убытков по АВТОКАСКО возглавляют Еврейская автономная область (количество страховых случаев снизилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), Республика Тыва (снижение на 78%), Чеченская Республика (снижение на 82%) Кабардино-Балкария (снижение на 50%). Среди регионов с наименьшим количеством убытков по ОСАГО можно выделить Республику Калмыкия (количество заявленных страховых случаев снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) и Забайкальский край (снижение на 40%).



Специалисты Ингосстраха также отметили регионы с наибольшим числом заявленных случаев по моторным видам в указанный период. В регионы-лидеры по страховым случаям по КАСКО вошли: Москва (хотя количество заявленных убытков снизилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, но столица тем не менее остаётся лидером по заявленным страховым случаям), Санкт-Петербург (снижение на 31%), Самарская область (снижение на 20%), Челябинская область (снижение на 15%), Свердловская область (снижение на 22%). Топ регионов с наибольшим числом случаев по ОСАГО включает Москву (количество случаев уменьшилось на 37%), Республику Башкортостан (снижение на 30%), Челябинскую область (снижение на 24%), Санкт-Петербург (снижение на 7%).



За анализируемый период (март–июнь 2020 года) компания выплатила по ОСАГО и КАСКО 9.93 млрд руб. страхового возмещения, в том числе по ОСАГО выплаты составили 4.86 млрд руб., по КАСКО – 5.07 млрд руб.



В числе часто заявляемых убытков по АВТОКАСКО: ДТП, повреждение третьими лицами и в результате противоправных действий, повреждение отскочившим предметом и на стоянке. Наибольшие суммы выплат по АВТОКАСКО зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре – были заявлены случаи по рискам "угон и полная гибель ТС". Наибольшие выплаты в ОСАГО произведены в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 20.07.2020