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20/07/2020
14:25

В Тольятти построят транспортную развязку с М-5 "Урал"

В Тольятти построят транспортную развязку с М-5 "Урал". Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

В 2013 году было выдано положительное заключение по итогам экспертизы проекта строительства транспортной развязки на 974 км дороги в Комсомольском районе Тольятти, где дорога перегружена как транзитным, так и городским транспортом. Корректировкой проектных решений, по которым выдано положительное заключение Самарского филиала ведомства, предусмотрено выделение четырех этапов работ, на первых трёх из которых выполняется переустройство трёх линий электропередачи, пересекаемых трассой, на четвёртом будут реализованы основные решения по строительству транспортной развязки.

Переустройство воздушных линий будет выполнено с целью обеспечения как безопасной эксплуатации реконструируемой дороги, так и нормальной эксплуатации линий после реконструкции автодороги.

В ходе реализации проекта будут созданы съезды на улицу Куйбышева, Громовой и Железнодорожную, а также выезд из города на М-5 "Урал". Кроме того, здесь проведут работы по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.

Проектная документация разработана в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы), подпрограмма "Автомобильные дороги".

Корректировку проектной документации выполнили в ООО "Проектно-конструкторское бюро "ПЕРСПЕКТИВА". Застройщик - Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства".

Автомобильная дорога федерального значения М-5 "Урал" - одна из старейших в России: первый ее участок от Москвы до Рязани был адаптирован для автомобильного движения в начале тридцатых годов XX века, в 1946-1947 годах трассу продлили до Куйбышева, а на всем протяжении движение открылось уже в 1965 году. Сегодня М-5 "Урал" входит в состав дороги E 30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6.

"AK&M" от 20.07.2020
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