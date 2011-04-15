МТС протестируют решение своих стартапов в городской среде Москвы

ПАО "МТС" заключило соглашение с Агентством инноваций города Москвы, подведомственным столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, о совместном пилотировании инновационных технологических решений в Москве. Об этом говорится в сообщении компании.



В рамках партнёрства стартапы-резиденты корпоративного акселератора MTS StartUp Hub и Центра 5G МТС смогут протестировать свои разработки на одной из городских площадок, в число которых входят технопарки, университеты, школы, музеи, научные и медицинские центры и другие объекты, готовые внедрять новые технологии.



Основными "полигонами" для пилотирования инновационных проектов выбраны РУДН, центр патологии речи и нейрореабилитации, комплексный реабилитационный образовательный центр, Сеченовский университет, инновационно-образовательный комплекс "Техноград", технопарк "Мосгормаш", Государственный центральный музей современной истории России, московская городская спасательная служба на водных объектах, несколько московских школ и городских клинических больниц.



Агентство инноваций города Москвы также планирует совместно с МТС отбирать столичные стартапы для пилотирования их решений в МТС. Агентство будет искать проекты по ключевым направлениям работы компании, которые включают в себя решения в сфере интернета вещей (ЖКХ, энергетика, smart city, сельское хозяйство), финансовых сервисов, медиа, ритейла, e-commerce, а также продукты с использованием 5G.



MTS StartUp Hub - инновационная площадка для развития технологических проектов, состоящая из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств. Целью акселерационной программы MTS StartUp Hub является интенсивное развитие стартап-команд через менторство, обучение и экспертную поддержку для подготовки продукта к пилотированию с корпорацией.



Центр 5G МТС - площадка для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов. Все участники Центра 5G получают экспертную поддержку МТС и партнёров проекта, авторы лучших решений - гранты на развитие.



Напомним, 27 мая правительство Москвы выпустило постановление "О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве". В рамках программы стартапы могут получить доступ к партнерской среде и протестировать продукт в сотрудничестве с городом или крупным бизнесом. Это дает возможность молодым компаниям получить обратную связь от заказчиков и потребителей, проверить работоспособность идеи и оценить рыночный потенциал решения. За время работы программы в Москве уже протестировали около 30 инновационных технологий в медицине, образовании, производстве и ритейле. Планируется, что к концу года с московскими стартапами запустят около 100 пилотных проектов. Принять участие в программе могут не только московские стартапы и технологические компании, но и юридические лица и индивидуальные предприниматели из других регионов России, а также международные компании. Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, выступает оператором программы.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2019 год по МСФО выросла в 8 раз до 54.2 млрд руб. с 6.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.5% до 476.1 млрд руб. с 451.5 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 2.8% до 210.3 млрд руб. с 204.6 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 0.8% до 17.7 млрд руб. с 17.6 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.9% до 119.6 млрд руб. со 109.8 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.6% до 51.5 млрд руб. с 50.7 млрд руб.



"AK&M" от 20.07.2020