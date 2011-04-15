Кабмин одобрил предоставление отсрочки аграриям по выплатам по льготным кредитам

Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



Речь идёт как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. В первом случае сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом и перенести платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита истекает в 2020 году.



Получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процентам, так и по основному долгу за 2020 год.



да N 1528

"AK&M" от 20.07.2020