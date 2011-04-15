Строительство станции "Электрозаводская" БКЛ метро завершат в этом году

Строительство станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в этом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит Стройкомплекс.



Станция разгрузит центральные узлы московского метро, северные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской и Калининской линий, а также значительно улучшит транспортное обслуживание района Басманный.



По словам мэра, строительство всего северо-восточного участка БКЛ должно завершиться в 2022 году.



"AK&M" от 20.07.2020