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20/07/2020
15:31

ВВП РФ во II квартале снизился на 9.6%, Минэкономразвития

ВВП РФ во II квартале 2020 года снизился на 9.6% в годовом исчислении. В июне спад составил 6.4%, в мае - 10.7%, в апреле - 12%. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

Оборот розничной торговли в июне уменьшился на 7.7%, в мае - на 19.2%. В частности, продажи новых легковых автомобилей в июне сократились на 14.6%, в мае - на 50% , в апреле - на 70%.

Рост потребительской активности в июне сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на потребительский спрос, - лёгкой промышленности, производстве мебели и др.

Кроме того, продолжался рост выпуска продукции первой необходимости, который не прекращался и в предыдущие месяцы.


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