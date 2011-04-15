В.Путин назначил М.Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом свидетельствует стенограмма встречи В.Путина и М.Дегтярева, размещённая на сайте Кремля.



"Вы человек достаточно молодой, но всё-таки уже достаточно хорошо подготовленный. И образование у Вас качественное, и опыт политической работы большой. Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причём много лет, успешно", - подчеркнул глава государства.



В свою очередь, М.Дегтярев попросил В.Путина дать поручение Правительству РФ поддержать правительство Хабаровского края, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов по всем трём направлениям: экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда.



М.Дегтярев родился в 1981 году. В 2004 году окончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева (СГАУ). в 2012 году окончил Институт мировых цивилизаций и Факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В 2004 году стал депутатом Самарской Городской думы, в 2005 году - помощником депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского по работе в Самарской области, 2006 году - координатором Самарского регионального отделения ЛДПР. В 2007 году М.Дегтярев избран депутатом Самарской Губернской думы четвёртого созыва, в 2011 году - депутатом Госдумы шестого созыва, в 2016 году - депутатом Госдумы седьмого созыва.



"AK&M" от 20.07.2020