На СЗ "Северная верфь" прошла закладка двух фрегатов и двух атомных подводных лодок

На судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в ОСК) прошла закладка двух серийных фрегатов проекта 22350М и двух атомных подводных лодок проекта 885М "Ясень" на ПО "Севмаш" (входит в ОСК). Об этом говорится в сообщении ОСК.



Фрегаты проекта 22350, разработанные Северным проектно-конструкторским бюро (входит в ОСК), предназначены для ведения боевых действий в дальней морской и океанской зоне. Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень-М" строятся по проекту СПМБМ "Малахит" (входит в ОСК).



АО "Объединённая судостроительная корпорация" учреждено 21 марта 2007 года в соответствии с указом президента России В.Путина N 394. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности.



Корпорация - крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации - от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани, трудится около 95 тыс. человек.



"AK&M" от 20.07.2020