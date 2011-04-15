ФАС возбудила дело за рекламу SimpleWine

Московское УФАС России возбудило в отношении ООО "Компания "Симпл" дело по признакам нарушения закона "О рекламе". Об этом говорится в сообщении службы.



Столичный антимонопольный орган рассмотрел заявления граждан по факту нарушения законодательства со стороны магазина SimpleWine, в частности, в отношении продажи алкогольной продукции дистанционным способом.



По информации заявителей, на их личные адреса электронной почты посредством email-сообщений поступала реклама с предложением приобрести алкогольную продукцию "не выходя из дома", что подразумевает осуществление покупки дистанционным способом.



Отметим, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания дистанционным способом законодательно запрещена.



УФАС установило, что данная реклама распространялась в интересах компании "Симпл". Несмотря на достаточные доказательства онлайн-продажи спиртного, компания факт осуществления магазинами SimpleWine дистанционной продажи алкоголя отрицает. На основании имеющихся материалов возбуждено дело по признакам нарушения законодательства РФ "О рекламе".



Антимонопольный орган отмечает, что при наличии запрета на продажу алкогольной продукции дистанционным способом не только реклама подобной деятельности является нарушением законодательства РФ и влечет соответствующие последствия, но и любая попытка продавца алкогольной продукции реализовать свой товар вне стационарного торгового объекта.



"AK&M" от 20.07.2020