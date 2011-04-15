ФосАгро в первом полугодии увеличило поставки минудобрений на российский рынок на 14.2% до 1.9 млн т

Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (группа "ФосАгро") в первом полугодии 2020 года увеличила поставки минеральных удобрений на российский рынок на 14.2% до 1.9 млн т по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, реализация продукции производства группы "ФосАгро" выросла на 11.2% до 1.54 млн т. Почти 75% этого объёма пришлось на фосфорные и комплексные удобрения, продажи которых выросли на 11.9%. Поставки продукции других производителей региональными компаниями "ФосАгро-Регион" составили около 340 тыс. т.



В условиях влагодефицита, охватившего практически все ключевые сельхозрайоны страны в период полевых работ, спрос на жидкие комплексные удобрения NP 11:37 в первом полугодии превзошел все ожидания: региональные компании сети "ФосАгро-Регион" поставили потребителям 31 тыс. т ЖКУ - больше, чем за весь прошлый год.



В рассматриваемом периоде "ФосАгро-Регион" начала поставки в регионы гранулированного сульфата аммония (4 тыс. т) - нового азотного удобрения с серой, производство которого запущено в Балаковском филиале АО "Апатит" (группа "ФосАгро").



Помимо прямых продаж аграриям, ФосАгро нарастила объем продукции, реализованной на биржевых торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По данным СПбМТСБ, в первом полугодии доля ФосАгро на биржевых торгах минеральными удобрениями достигла 75%. Всего в январе-июне ФосАгро реализовала на биржевой площадке более 30 тыс. т фосфорных и NPK-удобрений.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 2019 год упала на 11.2% до 37.062 млрд руб. с 41.748 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль составила 49.408 млрд руб. против 22.135 млрд руб. Выручка выросла на 6.3% и составила 248.1 млрд руб., показатель EBITDA - на 0.9% до 75.6 млрд руб.



"AK&M" от 20.07.2020