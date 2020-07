"Газпром недра" начал мобилизацию из порта Мурманска буровой платформы до места геологоразведочных работ в Карском море

ООО "Газпром недра" начало мобилизацию морской буровой платформы из порта Мурманска до места проведения геологоразведочных работ на континентальном шельфе Карского моря. 18 июля полупогружная плавучая буровая установка (ППБУ) Nanhai VIII в составе буксировочного каравана покинула порт. Об этом говорится в сообщении компании.



Платформа будет доставлена в район архипелага Новая Земля из Кольского залива в сопровождении двух транспортно-буксирных судов, двух судов снабжения, двух пассажирских судов и одного аварийно-спасательного судна через Баренцево море. Здесь платформу встретит ледокол "Кигориак" с целью сопровождения в Карском море до точки бурения. Всего ППБУ преодолеет путь в 731 морскую милю (1354 км).



ППБУ привлечена ООО "Газпром недра" для проведения морских буровых разведочных работ на Ленинградском газоконденсатном месторождении. В течение бурового сезона с целью разведки открытых и поиска новых прогнозных залежей газа и газового конденсата здесь будет построена разведочная скважина N 5 глубиной 2700 метров. Начало строительства скважины зависит от ледовой обстановки.



ООО "Газпром недра" — 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счёт интеграции производственных потенциалов ООО "Газпром георесурс" и ООО "Газпром геологоразведка".



ООО "Газпром недра" является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.



В 2019 году в Карском море Газпром пробурил разведочную скважину N 4 на Ленинградском газоконденсатном месторождении, значительно прирастив его запасы, и поисково-разведочную N 1 в пределах ранее выявленной сейсморазведочными работами Скуратовской перспективной площади. В результате испытания скважины N 1 был получен промышленный приток газа дебитом 746 тыс. куб. м в сутки. По результатам строительства скважины был подготовлен оперативный подсчет запасов углеводородов. В марте 2020 года отчет представлен в Федеральное агентство по недропользованию. "Газпром" принял решение присвоить новому месторождению Ямальского центра газодобычи наименование "75 лет Победы". Суммарные извлекаемые запасы газа месторождения составляют более 200 млрд куб. м. По классификации запасов оно относится к категории "крупные".



В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в Карском море "Газпром" открыл месторождение им. В. А. Динкова и Нярмейское месторождение.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.



"AK&M" от 20.07.2020