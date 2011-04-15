"Эльдорадо" установила онлайн-витрины в магазинах с небольшой площадью

Розничная сеть "Эльдорадо" (входит в группу "М.Видео-Эльдорадо", ПФГ "САФМАР" Михаила Гуцериева) начала установку терминалов самообслуживания с большой онлайн-витриной в магазинах малого формата площадью около 600 кв. м. Об этом говорится в сообщении компании.



Посетители получат доступ к нескольким десяткам тысяч наименований техники, а также необходимую информацию для выбора и принятия решения о покупке.



В рамках пилотного проекта онлайн-витрины c диагональю 32 дюйма установлены в трёх московских магазинах малого формата. На сенсорном экране посетители найдут весь ассортимент товаров, доступный в "Эльдорадо", актуальную информацию о наличии товаров по всей сети и промоакциях, а также могут почитать обзоры и отзывы. Интересующие товары в одно касание можно добавить в корзину и распечатать списком. Оформить заказ и оплатить его помогут консультанты.



"Эльдорадо" запустила формат магазинов в шаговой доступности с площадью около 600 кв. м. в конце 2018 года для расширения представленности в крупных городах и увеличения присутствия в населённых пунктах до 100 тыс. человек. В течение двух лет "Эльдорадо" открыла 82 магазина площадью около 600 кв. м, это примерно 15% от общего числа магазинов ритейлера.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже (тикер: MVID).



Скорректированная чистая прибыль группы "М.Видео-Эльдорадо" за 2019 год по МСФО выросла на 44.8% до 11.178 млрд руб. (9.089 млрд руб. по "МСФО 16") по сравнению с годом ранее. Выручка увеличилась на 3.6% до 365.216 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 4.8% и составила 91.015 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 18.1% и достиг 26.746 млрд руб. (46.617 млрд руб. по "МСФО 16").



"AK&M" от 20.07.2020