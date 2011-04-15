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20/07/2020
17:48

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 23 июля

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 23 июля 2020 года. Об этом сообщил Роскосмос.

На космодроме "Байконур" проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15". В соответствии с решением Государственной комиссии сегодня, 20 июля 2020 года, ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки N 31.

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05:30 мск. После установки на стартовом комплексе площадки N 31 в вертикальное положение к ней были подведены фермы обслуживания, и совместный расчет специалистов предприятий госкорпорации "Роскосмос" приступил к работам по графику первого стартового дня. Сегодня выполняются автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем - анализ и обработка телеметрической информации.

В четверг, 23 июля, состоится заседание Государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя "Союз-2.1а" компонентами топлива и ее пуске. Он запланирован на 23 июля в 17:26:22 MSK, полёт к Международной космической станции пройдёт по двухвитковой схеме, стыковка к российскому сегменту состоится в 20:47:52 MSK ± 3 мин.

Транспортный корабль "Прогресс МС-15" доставит на станцию топливо и газы общей массой 600 кг, а также 1.52 тыс. кг различного оборудования: ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".

"AK&M" от 20.07.2020
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