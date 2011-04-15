Особая экономическая зона "Технополис "Москва"" инвестирует в строительство инновационного центра технологий в Зеленограде около 1.5 млрд руб. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщила столичная мэрия.



Строительные работы и подготовка кадров на базе Национального исследовательского университета "МИЭТ" начнутся уже в июле и завершатся к апрелю 2022 года.



"Проект объединит в себе различные площадки - от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний и технологических стартапов. В инновационном центре для жителей Зеленограда будут созданы две тысячи новых рабочих мест", - отметил заммэра.



Строительством займется резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва"" Зеленоградский инновационно-технологический центр.



На первом этапе возведут пятиэтажный производственный комплекс общей площадью 5.5 тыс. кв м с опытно-конструкторскими отделами по созданию многофункциональной электроники, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.



"Также планируется строительство 11-этажного административного корпуса площадью 20.5 тыс. кв м. В нем разместятся центры инжиниринга, трансфера технологий и специализированной подготовки кадров", - добавил он.



Инновационный центр технологий поможет интегрировать производство и образование. Ежегодно здесь смогут обучаться более 300 студентов. Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис "Москва"" Геннадий Дегтев считает, что новое высокотехнологическое предприятие будет препятствовать оттоку квалифицированных сотрудников из Зеленограда. Инновационный центр технологий позволит резидентам технополиса "Москва", занятым в сфере промышленности, готовить будущих сотрудников еще во время их обучения в вузах.



Особая экономическая зона "Технополис "Москва"" состоит из пяти площадок общей площадью 206.8 гектара. Компании, решившие стать резидентами, могут выбрать уже готовые производственные площади по типу brownfield или построить собственный завод на земельных участках, расположенных в Зеленограде, по типу greenfield. На территории технополиса "Москва" локализовано более 150 высокотехнологических производств - резидентов и арендаторов. С 2006 года резиденты внесли 28.6 млрд руб. инвестиций в развитие столичной инновационной промышленности.



"AK&M" от 20.07.2020