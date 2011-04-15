В.Путин подписал закон о совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".



Закон определяет правовые основы деятельности операторов финансовых платформ, а также регулируются отношения в области финансовых сделок между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями или эмитентами с использованием финансовых платформ.



К финансовым сделкам, которые могут быть совершены с использованием финансовой платформы, Федеральным законом относятся сделки по предоставлению банковских услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, а также сделки по предоставлению иных предусмотренных правилами финансовой платформы услуг финансового характера, за исключением договоров банковского счёта (вклада), заключаемых в связи с осуществлением потребителями финансовых услуг предпринимательской деятельности.



Оператор финансовой платформы предоставляет сторонам сделки возможность осуществить расчеты по совершённым с использованием финансовой платформы сделкам с помощью специального счёта оператора такой платформы.



Устанавливается обязанность оператора финансовой платформы предоставлять регистратору финансовых транзакций информацию о совершённых с использованием финансовой платформы сделках.



Доступ к информации о сделках, совершённых с использованием финансовой платформы, предоставляется регистратором финансовых транзакций. Эта информация считается достоверной, пока в судебном порядке не доказано иное.



"AK&M" от 20.07.2020