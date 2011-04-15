Chevron приобретает Noble Energy

Chevron Corporation заключила окончательное соглашение с Noble Energy, Inc. о приобретении всех находящихся в обращении акций компании. Об этом говорится в сообщении Chevron.



Приобретение Noble Energy обеспечит Chevron дешёвыми доказанными запасами и привлекательными неосвоенными ресурсами, которые увеличат портфель добычи и укрепят позиции Chevron в Восточном Средиземноморье, подчёркивается в сообщении.



Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, завершится в IV квартале 2020 года. Сделка подлежит одобрению акционерами Noble Energy и регулирующими органами.



Credit Suisse Securities (USA) LLC выступает в качестве финансового консультанта Chevron, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP - её юридического консультанта.



J.P. Morgan Securities LLC и Vinson & Elkins LLP представляют интересы Noble Energy.



Корпорация Chevron - одна из ведущих мировых интегрированных энергетических компаний. Через свои дочерние компании, Chevron занимается разведкой, добычей и транспортировкой сырой нефти и природного газа; переработкой, сбытом и распределением транспортных горюче-смазочных материалов; производством и продажей нефтепродуктов и присадок; производством электроэнергии; разработкой и внедрением технологий, повышающих ценность бизнеса во всех аспектах деятельности компании. Chevron базируется в San Ramon (Калифорния).



Noble Energy - независимая компания по разведке и добыче нефти и природного газа. Компания управляет высококачественным портфелем активов в США и на шельфе в Восточном Средиземноморье и у западного побережья Африки.



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