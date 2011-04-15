Новикомбанк финансирует производство санитарных вертолётов "Ансат

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", финансирует производство лёгких вертолётов "Ансат", которые выпускает холдинг "Вертолёты России". Об этом говорится в сообщении банка.



В частности, банк профинансировал создание 17 вертолётов "Ансат" в различной комплектации, включая машины с медицинским модулем, на общую сумму 1.8 млрд руб. и $12.5 млн.



Благодаря финансовой поддержке Новикомбанка, Казанский вертолётный завод (входит в холдинг "Вертолёты России") ведёт стабильные серийные поставки медицинских вертолётов "Ансат" в рамках программы развития санитарной авиации РФ.



"Ансат" - лёгкий двухдвигательный многоцелевой вертолёт, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолётном заводе. Это первый российский сертифицированный вертолёт, который может использоваться для оказания помощи пострадавшим в местности со сложным рельефом, в отдалённых районах со сложной транспортной доступностью. Вертолёт развивает скорость до 275 км/ч и совершает перелёт на расстояния свыше 500 км. Его медицинский модуль позволяет оказать первую помощь сразу на месте происшествия, включая реанимацию, интенсивную терапию, а также мониторинг основных функций жизнедеятельности пострадавшего во время его транспортировки.



АО АКБ "Новикомбанк" (Москва, ИНН 7706196340) создано в 1993 году и специализируется на кредитовании крупных корпоративных клиентов и РКО юрлиц. Филиалы банка расположены в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти и Санкт-Петербурге, банк также имеет четыре дополнительных и два операционных офиса. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является госкорпорация "Ростех". Правительство РФ определило Новикомбанк головным банком для госкорпорации "Ростех".



"AK&M" от 21.07.2020