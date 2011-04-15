Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 июля 2020 года.



ТРАНСПОРТ ПОДНИМУТ САМОВЫВОЗОМ

В АВИАЦИИ И ВОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МОГУТ ВВЕСТИ СБОРЫ НА ИНФРАСТРУКТУРУ



Как стало известно "Ъ", Минтранс хочет создать фонды развития авиационной и водной инфраструктуры. Они будут финансироваться из различных источников, но в первую очередь за счет бизнеса. Так, в авиационный фонд предполагается собирать процент от выручки авиакомпаний и аэропортов или долю с продаж билетов, а в водный - плату с дополнительных объемов груза, проходящих через реконструированные участки. Участники рынка возмущены появлением этой идеи на фоне масштабного кризиса в транспортной отрасли, вызванного пандемией.





НПФ ЗАТЯНУЛИ СВОЮ ПЕНСИЮ

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПЛАТИТЬ ДОЛГО И ПОМАЛУ



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП). Однако они хотят уменьшить уровень, при котором назначается единовременная выплата, чтобы больше платить пожизненных пенсий. Это позволит НПФ сохранить часть вознаграждения, отмечают эксперты, но гражданам выгоднее получить деньги разом, поскольку суммы пенсионных накоплений невелики.





"ПОРА СОЗДАТЬ КЛУБ СТРАН, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД САНКЦИЯМИ"

ПОСОЛ ИРАНА В РОССИИ КАЗЕМ ДЖАЛАЛИ О ДАВЛЕНИИ США И СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МОСКВОЙ





20 июля исполнилось пять лет со дня принятия резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая в 2015 году скрепила "сделку века" по урегулированию иранской ядерной проблемы. Праздновать годовщину повода нет: еще в 2018 году президент США Дональд Трамп вывел свою страну из этого соглашения, а теперь пытается окончательно разрушить его. В частности, Вашингтон настаивает на продлении истекающего в октябре оружейного эмбарго в отношении Ирана и грозит добиться возвращения масштабных антииранских санкций. О том, на что или на кого в этой ситуации рассчитывает Тегеран, корреспондент "Ъ" Елена Черненко расспросила посла Ирана в Москве Казема Джалали.





АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН ДОСЛЕДУЕТ СВОЕГО БЫВШЕГО ЗАМА

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА СОРОЧКИНА ОПРАШИВАЮТ ПО ПОВОДУ ВОЗМОЖНОЙ ВЗЯТКИ



Как стало известно "Ъ", доследственная проверка проводится в отношении бывшего зампреда СКР-начальника главного военного следственного управления комитета Александра Сорочкина. Ход заявлению, поступившему на него от Михаила Барышева, экс-начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА, дал лично председатель комитета Александр Бастрыкин. По результатам разбирательства генерал-полковник Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела о получении взятки.





НАНОВОСТРОИЛИСЬ НА ХУДШЕЕ

ОБЪЕМЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ СОКРАЩАЮТСЯ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ



По итогам 2020 года объем ввода нового жилья в целом по России может составить 40 млн кв. м - это минимальный показатель за последнее десятилетие, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Некоторым региональным девелоперам в том числе из-за пандемии уже приходится переносить сроки сдачи почти половины своих объектов, а федеральным властям - задуматься о корректировке целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда".





ИНВЕСТОРЫ ПЕРЕСЫПАЮТ ПРИПРАВЫ

АРТЕМ ЧАЙКА ВЫШЕЛ ИЗ СОЛЯНОГО БИЗНЕСА



Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране. Актив перешел к топ-менеджеру Андрею Святошенко. Смену собственников в компании объясняют расторжением сделки с господином Чайкой. Но участники рынка и эксперты не исключают, что его выход из капитала мог быть формальным.





ИСТРЕБИТЕЛЯМ ДАДУТ ТЯГУ

ОДК РАЗРАБАТЫВАЕТ УНИФИЦИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ "СУ"



Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в "Ростех") разрабатывает унифицированный двигатель для самолетов Су-27, Су-30, Су-35. Работа ведется на основе основных деталей и узлов предыдущих двигателей. Основой для него может стать двигатель "изделие 117", что позволит уйти от использования устаревающих агрегатов АЛ-31Ф и АЛ-31ФП, считают эксперты. Проект как минимум снизит затраты на эксплуатацию, а также может позволить увеличить тягу, что решит проблему "недомоторизации" некоторых истребителей. Помимо внутреннего рынка у унифицированного двигателя есть "определенные экспортные перспективы" в Индии и Китае.





АКЦИИ ВТЯГИВАЮТСЯ В КОНКУРЕНЦИЮ

БИРЖИ РАСШИРЯЮТ БОРЬБУ ЗА КЛИЕНТОВ



Вслед за Московской биржей, которая объявила о запуске в августе торгов иностранными бумагами, прежде специализировавшаяся на них Санкт-Петербургская биржа обещает начать торговать российскими акциями. Помочь последней может принятый в конце 2019 года закон о наилучшем исполнении поручения клиента. Ведь он касается не только цены, но и биржевой комиссии. Впрочем, Московская биржа не собирается уступать этот рынок.





ДАННЫЕ, ЧЕГО СКРЫВАТЬ

К ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НАШЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД



Минэкономики предложило вывести обработку персональных данных в рамках экспериментальных правовых режимов из-под действующего регулирования, включая тайну связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну. Пока речь идет о двух примерах: проекте фонда "Иннопрактика" и "Национальной базы медицинских знаний" (НБМЗ) по применению искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и создании сервиса для повышения эффективности малого и среднего бизнеса, которым занимается Ассоциация больших данных (АБД). Снятие ограничений создаст риски утечек, для которых нужно предусмотреть компенсационный фонд, полагают эксперты.





WI-FI ВЫШЕЛ ИЗ КАРАНТИНА

ЕГО ПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕТРО СНИЗИЛОСЬ



Пассажиры московского метро после выхода из самоизоляции стали реже пользоваться там Wi-Fi, рассказали источники "Ъ" среди операторов. Трафик восстанавливается вместе с пассажиропотоком, а подписки приносят всего 5% выручки, парирует оператор Wi-Fi в метро "МаксимаТелеком". К докризисным его показатели могут вернуться к сентябрю, прогнозируют эксперты.





ГОТОВЬ ТРЕКЕР ЛЕТОМ

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ФИТНЕС-УСТРОЙСТВ РЕЗКО ВЫРОСЛИ



Опрошенные "Ъ" ритейлеры зафиксировали в первом полугодии резкий рост продаж носимых устройств: смарт-часов (+73%) и фитнес-трекеров (+42%). С объемом 14,4 млрд руб. этот рынок обогнал по величине продажи планшетов. Эксперты связывают рост с сезонностью и пандемией, во время которой самоизоляция заставила потребителей заниматься спортом на улице, а не в фитнес-клубах.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 21.07.2020