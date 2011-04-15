Дайджест газеты "Ведомости" от 21 июля 2020 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 21 июля 2020 года.





ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ПРЕДЛОЖИЛА МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА



СРЕДИ ОСНОВНЫХ - СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА САМОЗАНЯТЫХ ДО 1% И ОТМЕНА КРИТЕРИЯ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ





Регионам необходимо дать право сокращать ставку по налогу для самозанятых до 1%. Письмо с таким предложением отправил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину (есть в распоряжении "Ведомостей").





ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ СЦЕНАРИИ ВЫВОДА РОССИИ ИЗ КРИЗИСА

"НОВЫЙ НЭП" И "ПЛАН МАРШАЛЛА" МАЛОВЕРОЯТНЫ, СЧИТАЮТ В "МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ"





По итогам первого полугодия работы правительства Михаила Мишустина 78% экспертов считают кабинет техническим, лишь 8% - "правительством прорыва", говорится в докладе "Полгода правительства Мишустина", подготовленном коммуникационным холдингом "Минченко консалтинг". При подготовке доклада авторы исследования провели опросы среди экспертов, состоящих в Российской ассоциации по связям с общественностью.





ФОНД СБЕРБАНКА КУПИТ ЕЩЕ ОДИН ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ

ЭТО ПЕРВАЯ КРУПНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СДЕЛКА НА РЫНКЕ СКЛАДОВ В ЭТОМ ГОДУ





Фонд "Сбербанк - арендный бизнес 3" покупает индустриальный парк "PNK парк Вешки", расположенный на севере Московской области. Об этом "Ведомостям" рассказали представители PNK Group (владелец объекта) и компании "Сбербанк управление активами", которая и управляет фондом. По их словам, стороны уже подписали соответствующее соглашение.





РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПАСАТЬСЯ НЕФТЬЮ

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАНИЛИЩ ДЛЯ НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВА ОЦЕНИЛИ В 200 МЛРД РУБЛЕЙ





Российское газовое общество (РГО; объединяет крупнейшие нефтегазовые компании) по просьбе замминистра энергетики Павла Сорокина подготовило технико-экономическое обоснование строительства в стране подземных хранилищ нефти в искусственных кавернах (пустотах) каменной соли, сообщал в мае исполнительный директор РГО Роман Самсонов. "Ведомости" ознакомились с ТЭО проекта.





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"AK&M" от 21.07.2020