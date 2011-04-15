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21/07/2020
10:41

Дайджест газеты "Ведомости" от 21 июля 2020 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 21 июля 2020 года.


ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ПРЕДЛОЖИЛА МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

СРЕДИ ОСНОВНЫХ - СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА САМОЗАНЯТЫХ ДО 1% И ОТМЕНА КРИТЕРИЯ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ


Регионам необходимо дать право сокращать ставку по налогу для самозанятых до 1%. Письмо с таким предложением отправил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину (есть в распоряжении "Ведомостей").


ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ СЦЕНАРИИ ВЫВОДА РОССИИ ИЗ КРИЗИСА
"НОВЫЙ НЭП" И "ПЛАН МАРШАЛЛА" МАЛОВЕРОЯТНЫ, СЧИТАЮТ В "МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ"


По итогам первого полугодия работы правительства Михаила Мишустина 78% экспертов считают кабинет техническим, лишь 8% - "правительством прорыва", говорится в докладе "Полгода правительства Мишустина", подготовленном коммуникационным холдингом "Минченко консалтинг". При подготовке доклада авторы исследования провели опросы среди экспертов, состоящих в Российской ассоциации по связям с общественностью.


ФОНД СБЕРБАНКА КУПИТ ЕЩЕ ОДИН ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ
ЭТО ПЕРВАЯ КРУПНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СДЕЛКА НА РЫНКЕ СКЛАДОВ В ЭТОМ ГОДУ


Фонд "Сбербанк - арендный бизнес 3" покупает индустриальный парк "PNK парк Вешки", расположенный на севере Московской области. Об этом "Ведомостям" рассказали представители PNK Group (владелец объекта) и компании "Сбербанк управление активами", которая и управляет фондом. По их словам, стороны уже подписали соответствующее соглашение.


РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПАСАТЬСЯ НЕФТЬЮ
СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАНИЛИЩ ДЛЯ НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВА ОЦЕНИЛИ В 200 МЛРД РУБЛЕЙ


Российское газовое общество (РГО; объединяет крупнейшие нефтегазовые компании) по просьбе замминистра энергетики Павла Сорокина подготовило технико-экономическое обоснование строительства в стране подземных хранилищ нефти в искусственных кавернах (пустотах) каменной соли, сообщал в мае исполнительный директор РГО Роман Самсонов. "Ведомости" ознакомились с ТЭО проекта.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 21.07.2020
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