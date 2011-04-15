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21/07/2020
10:15

ФАС изучает возможность отмены предельной платы за техосмотр транспортных средств

ФАС изучает возможность отмены предельной платы за техосмотр транспортных средств. Об этом говорится в сообщении службы.

При этом контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в этой сфере сохранится.

Предварительный анализ открытых данных Российского союза автостраховщиков об аккредитации показал, что на 1 января 2020 года в РФ аккредитовано свыше 4.7 тыс. операторов с более 5 тыс. пунктами техосмотра, при этом среднее количество операторов, предоставляющих соответствующие услуги, в одном субъекте РФ составляет 49 хозяйствующих субъектов.

В настоящее время ФАС ведет сбор предложений по вопросу необходимости пересмотра методики расчета предельного размера платы за технический осмотр транспортных средств.

"Мы изучаем возможность отказа от предельного размера платы за технический осмотр в пользу "рыночного механизма", который должен способствовать улучшению качества предоставления услуг, росту числа операторов и удовлетворению потребительского спроса. При этом в отношении регионов, характеризующихся малым количеством хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, будет осуществляться контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в части установления/поддержания монопольно высоких цен", - сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, слова которого приводятся в сообщении.

"AK&M" от 21.07.2020
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