Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы за январь-май вырос на 43.5% до $12.81 млрд

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы с января по май 2020 года составил $12.81 млрд, что на 43.5% годом ранее. Об этом сообщила столичная мэрия.



"Большая часть товаров была произведена и поставлена компаниями промышленного сектора. Промышленный экспорт составил $11.4 млрд, а агропромышленный - $1.41 млрд. Самый существенный прирост экспорта в сравнении с прошлым годом - 20.4% - показала химическая отрасль, таких товаров было поставлено на $1.22 млрд. На $2.28 млрд продано за границу продукции машиностроения, этот сектор занимает 20% от общего объема промышленного экспорта Москвы. К основным экспортным группам также относятся механическое оборудование, техника, компьютеры, автотехника", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.



Всего за отчетный период Москва экспортировала продукцию промышленной и агропромышленной отраслей в 151 страну, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.



"Больше всего поставок было произведено в Великобританию - на $3.34 млрд, в США - на $1.15 млрд, Белоруссию - на $900 млн и Казахстан - на $880 млн. Казахстан также стал основным потребителем химической продукции. Таких товаров в эту страну московские компании поставили почти на $160 млн, что на 8.3% больше, чем в январе - мае прошлого года", - пояснил он.



По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, большинство из стран-лидеров по объемам ННЭ демонстрируют уверенный рост показателей по сравнению с прошлым годом.



"Несырьевой неэнергетический экспорт в Великобританию увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 364% , в США - на 95, в Турцию - на 242, в Швейцарию - на 412. Для оказания содействия малым и средним экспортно ориентированным предприятиям столицы Московский экспортный центр предоставляет финансовые меры поддержки - субсидии и гранты и нефинансовые инструменты. Среди них организация бизнес-миссий, образовательные и акселерационные программы, сервис аналитических исследований зарубежных рынков по индивидуальным запросам экспортеров и услуга подбора потенциальных покупателей", - добавил Алексей Фурсин.



"AK&M" от 21.07.2020