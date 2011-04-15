Новые правила проезда грузовиков с 1 августа введут еще в трех округах Москвы - Центральном, Западном и Северо-Западном. Об этом сообщила столичная мэрия.



Таким образом, правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД.



"Мы проанализировали, как ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух: в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище. Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1.5 раза и оксида азота в среднем в 1.6 раза. Также отметим, что новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки - большегрузному транспорту для этих целей въезд в районы жилой застройки разрешен. Главное, чтобы у водителей были подтверждающие документы", - отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).



Введение грузового каркаса - списка улиц, по которым разрешено передвигаться автомобилям массой более 2.5 т, - позволяет исключить транзит большегрузного транспорта через районы жилой застройки. Чтобы проехать туда, водителям грузовых автомобилей потребуются документы, подтверждающие, что въезд обоснован. В результате в жилых районах станет меньше шума, воздух будет чище, снизится аварийность, а также загруженность дорог.



Правила грузового каркаса уже действуют в шести административных округах: ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО. В жилых районах в этих округах на 21% сократилось количество аварий с участием грузового транспорта.



Для удобства водителей в "Яндекс.Навигаторе" есть специальная функция, при помощи которой можно строить маршруты по грузовому каркасу. Для этого нужно включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, сервис предупредит, до какой улицы можно проехать, и напомнит, что дальше нужны документы, подтверждающие обоснованность проезда.



"AK&M" от 21.07.2020