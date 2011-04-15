Для резидентов 12 районов Москвы расширили зону действия парковочных разрешений

Зона действия резидентных парковочных разрешений расширена с 20 июля для жителей 12 районов Москвы. Об этом сообщила столичная мэрия.



Теперь они на льготных условиях могут парковаться на 15 смежных улицах, расположенных на границах районов.



"Деление на районы в Москве иногда проходит по улицам и получается так, что одна сторона улицы принадлежит одному району, а вторая - другому. По таким улицам к нам обращались жители, и мы там расширяли для резидентов границы парковки, чтобы им было удобнее парковаться возле дома. Но сейчас мы проанализировали такие улицы и расширили зону ограничений еще в 12 районах по таким пограничным улицам, чтобы жители обоих районов могли парковаться с обеих сторон", - рассказал заместитель Мэра в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.



Так, с 20 июля резиденты района Арбат могут на льготных условиях парковаться по обеим сторонам Поварской улицы, Хлебного, Нижнего Кисловского, Денежного и Большого Знаменского переулков.



Резиденты Басманного и Красносельского районов могут оставлять автомобили в 1-м Басманном переулке, а Замоскворечья - на Летниковской, Кожевнической улицах и улице Большая Ордынка.



Автомобилисты из Таганского и Южнопортового районов могут парковаться на 1-й Дубровской улице, водителям Тверского района стали доступны обе стороны 2-й Брестской улицы, Большого Гнездниковского и Брюсова переулков.



Для резидентов Хамовников зона действия разрешений расширена на обе стороны Денежного и Большого Знаменского переулков; для резидентов Якиманки - на улицы Шаболовку и Большая Ордынка.



Кроме того, обе стороны 2-й Брестской и Поварской улиц, а также Большого Гнездниковского, Хлебного, Нижнего Кисловского и Брюсова переулков теперь доступны жителям Пресненского района.



Резиденты Даниловского района могут парковаться на обеих сторонах Летниковской, Кожевнической улиц, Шаболовке и улице Шухова. Зона действия резидентных разрешений в Донском районе также расширена на улицах Шухова и Шаболовке.



"AK&M" от 21.07.2020