Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/07/2020
11:14

Для резидентов 12 районов Москвы расширили зону действия парковочных разрешений

Зона действия резидентных парковочных разрешений расширена с 20 июля для жителей 12 районов Москвы. Об этом сообщила столичная мэрия.

Теперь они на льготных условиях могут парковаться на 15 смежных улицах, расположенных на границах районов.

"Деление на районы в Москве иногда проходит по улицам и получается так, что одна сторона улицы принадлежит одному району, а вторая - другому. По таким улицам к нам обращались жители, и мы там расширяли для резидентов границы парковки, чтобы им было удобнее парковаться возле дома. Но сейчас мы проанализировали такие улицы и расширили зону ограничений еще в 12 районах по таким пограничным улицам, чтобы жители обоих районов могли парковаться с обеих сторон", - рассказал заместитель Мэра в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

Так, с 20 июля резиденты района Арбат могут на льготных условиях парковаться по обеим сторонам Поварской улицы, Хлебного, Нижнего Кисловского, Денежного и Большого Знаменского переулков.

Резиденты Басманного и Красносельского районов могут оставлять автомобили в 1-м Басманном переулке, а Замоскворечья - на Летниковской, Кожевнической улицах и улице Большая Ордынка.

Автомобилисты из Таганского и Южнопортового районов могут парковаться на 1-й Дубровской улице, водителям Тверского района стали доступны обе стороны 2-й Брестской улицы, Большого Гнездниковского и Брюсова переулков.

Для резидентов Хамовников зона действия разрешений расширена на обе стороны Денежного и Большого Знаменского переулков; для резидентов Якиманки - на улицы Шаболовку и Большая Ордынка.

Кроме того, обе стороны 2-й Брестской и Поварской улиц, а также Большого Гнездниковского, Хлебного, Нижнего Кисловского и Брюсова переулков теперь доступны жителям Пресненского района.

Резиденты Даниловского района могут парковаться на обеих сторонах Летниковской, Кожевнической улиц, Шаболовке и улице Шухова. Зона действия резидентных разрешений в Донском районе также расширена на улицах Шухова и Шаболовке.

"AK&M" от 21.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100