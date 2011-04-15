"Газпром нефть" и Shell подписали соглашение о создании совместного предприятия для изучения и разработки Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан

"Газпром нефть" и концерн "Шелл" подписали соглашение о создании совместного предприятия для изучения и разработки Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан. Об этом говорится в сообщении стоон.



После закрытия сделки партнерам будет принадлежать по 50% долей в уставном капитале совместного предприятия. Управление СП будет осуществляться "Газпром нефтью" и "Шелл" на паритетных началах. Закрытие сделки запланировано на 2020 год после получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений.



Создание совместного предприятия нацелено на объединение ресурсов и компетенций партнеров в освоении крупного перспективного поискового кластера на северо-востоке полуострова Гыдан. Входящие в него активы характеризуются низкой степенью изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры.



Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Его площадь составляет свыше 3 тыс. кв км, ресурсы углеводородов могут превышать 100 млн т н.э. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок площадью более 800 кв км расположен в Тазовском районе ЯНАО. Его ресурсы оцениваются около 35 млн т н.э.



В настоящее время на обоих активах завершена 2D-сейсморазведка. До конца 2020 году на Лескинском участке будет начато бурение первой поисковой скважины. Полученные с ее помощью данные позволят уточнить геологическую концепцию и сформировать план дальнейшего развития проекта. Оператором геологоразведочных работ на первом этапе изучения Лескинского и Пухуцяяхского участков выступает "Газпромнефть-ГЕО".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящийся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



Royal Dutch Shell - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 80 странах. В 2005 году концерн претерпел кардинальную структурную реорганизацию: длившиеся почти целый век партнёрские отношения между "Ройял Датч" и "Шелл Транспорт энд Трейдинг" были приостановлены, и "Шелл" объединил свою корпоративную структуру в рамках единой холдинговой компании "Ройял Датч Шелл плс". Штаб-квартира новой компании расположилась в Гааге. Концерн реализует несколько крупных нефтегазовых проектов в России - в Салыме и на Сахалине, а также построил мощный нефтехимический завод в Китае, поставляющий продукцию на быстрорастущий потребительский рынок.



Чистый убыток акционеров Royal Dutch Shell за I квартал 2020 года составил $24 млн против прибыли $6.001 млрд годом ранее. Выручка упала на 28% до $60.029 млрд.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 21.07.2020