"Магнит" начал тестировать формат дискаунтеров. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Три пилотные точки открылись в городах Самара, Камышин Волгоградской области и посёлке Старая Кулатка Ульяновской области на базе магазинов "у дома", которые подходили под концепцию данного формата.



Переформатированные магазины отличает небольшой, около 1800 SKU, ассортимент товаров преимущественно первого ценового сегмента (примерно 65% от общего ассортимента), собственные торговые марки (около 18% от всего ассортимента), а также продукция в экономичной упаковке: овощи, фрукты, бакалея, молочные товары, кондитерские изделия, детское питание, напитки, корма для домашних животных, бытовая химия и другие.



Концепция формата предполагает оптимизированный штат персонала по сравнению с магазинами "у дома", а также гораздо меньшие капитальные вложения в открытие, включая инвестиции в ремонт и переоборудование.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль "Магнита" за 2019 год сократилась на 49% до 17.1 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Общая выручка выросла на 10.6% до 1368.7 млрд руб. Показатель EBITDA составил 83.1 млрд руб. Компания открыла (net) 2377 магазинов (1195 магазинов у дома, 6 супермаркетов и 1176 магазинов дрогери). Общее количество магазинов сети составило 20725 по состоянию на 31 декабря 2019 года.



"AK&M" от 21.07.2020