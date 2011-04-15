Рубль переходит в фазу краткосрочной коррекции. Российская валюта на Мосбирже накануне укрепилась в пределах 1% против доллара и евро. Пара доллар/рубль отступила от района июльского пика 72.29 руб. и стремилась к поддержке 70.70 руб. Пара евро/рубль после обновления очередного пика с 4 мая (82.55 руб.) скорректировалась к поддержке 81.4 руб., преодоление которой может направить ее к 80 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой.



Утром можно ожидать повышения российских фондовых индексов и рубля на фоне усиления мирового аппетита к риску. Одной из основных причин покупок выступают надежды на скорую разработку вакцины против коронавируса, которые сглаживают пессимистичные новости о распространении инфекции в США и других крупных странах. Кроме того, в ЕС наконец согласовали новый пакет стимулирования, а в США могут достигнуть компромисса по очередному плану поддержку экономики в ближайшие дни. Рынки продолжают жить надеждами и финансовой подпиткой свыше.



Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.



Торги на фондовых биржах США в понедельник, после разнонаправленных изменений в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0.1-2.5%. Слабее всего чувствовал себя Dow Jones Industrial Average, а высокотехнологичный Nasdaq, напротив, вышел в лидеры роста и достиг очередного рекордного уровня закрытия. Одной из основных причин ралли стали надежды на скорую разработку вакцины против коронавируса, оптимистичные новости о которой поступили от AstraZeneca, CanSino Biologics и Pfizer. Эксперты не исключают, что вакцина будет готова уже в этом году.



Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.6%. На этой неделе инвесторы также ждут обсуждения в Конгрессе нового пакета экономического стимулирования.



Торги в Европе завершились повышением индикатора Euro Stoxx 50 на 0.7%. В ночь с понедельника на вторник после четырех дней переговоров лидеры ЕС смогли согласовать программу поддержки национальной экономики, которая предполагает расходы в объеме 1.8 трлн евро и создание фонда экономического восстановления в объеме 750 млрд евро.



На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0.8%. Индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0.5%, гонконгский Hang Seng растет на 1.8%. Участники рынка зарядились оптимизмом от европейских и американских площадок.



Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0.5% после завершения дня в плюсе накануне.



Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, но оставались рамках диапазонов 2700-2835 пунктов и 1200-1250 пунктов. Не исключено, что на тестирование верхних границ "боковиков" индикаторы пойдут уже во вторник. Успешное преодоление 2835 и 1250 пунктов направит их в район 2855 и 1270 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2750-2850 пунктов.



"AK&M" от 21.07.2020