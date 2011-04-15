Парусник "Седов" совершит переход по Северному морскому пути

Барк "Седов" направится из Владивостока в порт Калининград по Северному морскому пути. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам заседания Оргкомитета по подготовке и проведению в 2019-2020 годах кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства.



На мероприятии было отмечено, что завершение экспедиции прохождением "Седова" Северным морским путем будет иметь большой символический, а также практический эффект. Переход судов такого класса по этому маршруту не имеет аналогов в истории.



На этапе планирования была проведена детальная оценка обеспечения безопасности для судна и экипажа. Корпусные конструкции соответствуют ледовым усилениям согласно требованиям правил Российского морского регистра судоходства. Переход непосредственно по Севморпути планируется провести в августе-ноябре в благоприятных условиях, в зонах, свободных от льдов. Навигацию на маршруте будет осуществлять Администрация Севморпути с привлечением, по необходимости, судов обеспечения. При неблагоприятной ледовой обстановке предусмотрено использование промежуточных портов на пути следования.



Барк "Седов" является самым большим учебно-парусным судном в мире. В следующем году парусник отметит 100-летний юбилей. С начала кругосветной экспедиции "Седов" находился в море 179 суток и преодолел 23 тысячи морских миль, закончив первый этап экспедиции 3 июня в порту Владивосток. Предположительно, 18 августа 2020 года парусник возьмет курс на Певек.



"AK&M" от 21.07.2020