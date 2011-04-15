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21/07/2020
11:17

Не более 3% СМИ испытывают проблемы с господдержкой, заявил А.Волин

Не более 3% СМИ испытывают проблемы с господдержкой. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, говорится в материалах министерства.

А.Волин провел встречу с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым и генеральным директором Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) России Александром Широких. Участники обсудили перечень средств массовой информации, которые сообщили о трудностях при получении господдержки, назначенной в связи с пандемией COVID-19.

Перечень СМИ, подготовленный и направленный в Минкомсвязь Союзом журналистов и НАТ, включал в себя 1.5 тыс. позиций. Министерство проанализировало данные и выяснило, что ряд изданий фигурирует в списке несколько раз. Таким образом, перечень сократился до 1.05 тыс. позиций.

Из них 550 СМИ уже пользуются различными вариантами господдержки, а большинство еще и отсрочкой налоговых платежей.

Еще 225 медиа представляют малый и средний бизнес. 191 из них как малый бизнес и микропредприятия имеют право на кредит, субсидии, отсрочку или рассрочку по уплате налогов и мораторий на банкротство. Таким образом, все они, так или иначе, могут получить госпомощь.

Кроме того, 89 региональных средств массовой информации, сообщившие о длительных сроках рассмотрения заявок на предоставление льготных кредитов, уже начали их получать.

Помимо этого, 280 СМИ имеют коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), в данном случае не попадающие под меры государственной поддержки. Например, 80 из них оформлены как рекламные агентства, а остальные имеют коды ОКВЭД: деятельность автомобильного и грузового транспорта, деятельность в области художественного творчеств, сдача в аренду недвижимости, предоставление социальных услуг без обеспечения проживанием и пр. У 126 газет код ОКВЭД подразумевает просто издательскую деятельность, как у типографий.

"Мы не можем себе позволить расширить перечень кодов ОКВЭД. Иначе количество попадающих под помощь компаний будет очень велико, а СМИ среди них мало. Тогда медиа точно пострадают, потому что на них денег может просто не хватить", - отметил А.Волин, цитируемый в сообщении.

Напомним, что СМИ включены в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В качестве мер поддержки предложены полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, арендных платежей на недвижимое имущество, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и заработную плату, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, а также мораторий на банкротство. Госпомощью могу воспользоваться печатные газеты и журналы, теле- и радиокомпании, а также сетевые издания и информагентства.

"AK&M" от 21.07.2020
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