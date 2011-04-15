QIWI закрыла сделку по продаже своего бизнеса потребительского кредитования "Совесть" Совкомбанку

QIWI plc объявила о закрытии сделки по продаже своего бизнеса потребительского кредитования "Совесть" Совкомбанку. Об этом говорится в сообщении компании.



В связи с этой сделкой компания переуступила Совкомбанку права требования в отношении клиентов проекта "Совесть" (портфель займов по картам рассрочки), валовая балансовая стоимость которых составляет примерно 8.2 млрд руб., а чистая стоимость - примерно 6.9 млрд руб., а также некоторые другие активы, связанные с проектом "Совесть".



Денежное вознаграждение за эти права требования и активы составило 5.8 млрд руб., включая частичное возмещение связанных со сделкой расходов на выплаты при сокращении штата.



Убыток от продажи проекта "Совесть" составил около 0.8 млрд руб. Ожидается, что этот убыток не повлияет на скорректированную чистую прибыль Группы.



В соответствии с условиями продажи возможны некоторые другие корректировки до конца 2020 года, однако к QIWI считает, что они не окажут существенного влияния на общую сумму сделки и связанный с ней убыток.



"Размеры убытка, понесенного в результате передачи проекта "Совесть", а также полученного денежного вознаграждения ниже наших первоначальных оценок, поскольку валовая балансовая стоимость портфеля на дату оценки снизилась по сравнению со стоимостью на дату объявления о продаже. Это снижение в основном обусловлено тем, что показатели портфеля оказались лучше, чем ожидалось, причиной чему стало более слабое, чем предполагалось, негативное макроэкономическое влияние на возврат кредитов и качество портфеля, а также меньшее участие клиентов проекта "Совесть" в программе реструктуризации", отмечает QIWI.



Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.



QIWI - ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платёжная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Сеть включает свыше 22.3 млн виртуальных кошельков и более чем 136 тыс. терминалов и точек приёма платежей.



КИВИ Банк (АО) - кредитная организация, входящая в состав группы компаний QIWI. Количество точек розничного обслуживания составляет более 100 тыс. Уставный капитал банка сформирован в сумме 297.9 млн руб.



"Совесть" -карта беспроцентной рассрочки. Выпускается КИВИ Банком и действует у партнеров - в супермаркетах, магазинах одежды, бытовой техники, ресторанах и других торговых сетях.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 21.07.2020