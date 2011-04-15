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21/07/2020
12:39

ФАС одержала победу в судебном споре с "Почтой России" по закупке на 3.4 млрд руб.

ФАС одержала победу в судебном споре с "Почтой России" по закупке на 3.4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении службы.

Ранее ФАС рассмотрела жалобу компании "ЮнионСтрой Плюс" на действия "Почты России" при закупке работ по строительству Ростовского логистического почтового центра с НМЦК свыше 3.4 млрд руб.

Как было установлено комиссией ФАС, в закупочной документации требования о соответствии материалов ссылались на недействующие ГОСТы.

Таким образом, действия "Почты России", ненадлежащим образом установившего требования к материалам, используемым при выполнении работ, нарушают пункт 1 части 10 статьи 4 закона "О закупках".

Как уточнил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, слова которого приводятся в сообщении, закон "О закупках", а также положение о закупках не являются единственными правовыми актами, регламентирующим деятельность заказчиков, в частности, при проведения закупочных процедур так же применяются положения Гражданского законодательства РФ, в такой связи заказчикам необходимо руководствоваться актуальными нормативными (ненормативными) правовыми актами.

Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС и отказал "Почте России" в удовлетворении заявленных требований.

АО "Почта России" - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть "Почты России" включены 42 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3.5 млрд почтовых отправлений. "Почта России" является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения.

Чистая прибыль "Почты России" за 2019 год выросла на 14% до 3.01 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 206.9 млрд руб., показатель EBITDA - на 27% до 19.4 млрд руб.

"AK&M" от 21.07.2020
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