Банк России изменил сроки составления и представления отчетности специализированных депозитариев в 2020 году.



Совет директоров Банка России в рамках практики введения регуляторных послаблений в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), принял решение об установлении сроков составления и представления отчетности специализированными депозитариями в 2020 году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами ЦБ. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Решение принято на основании части 8 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации".





"AK&M" от 21.07.2020