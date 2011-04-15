В России все большее развитие получают новые форматы банковского обслуживания, говорится в сообщении Банка России.



Количество отделений связи, где возможны отдельные банковские операции, в минувшем году увеличилось на 22.3% относительно 2018 года до 36.9 тыс., количество точек "кэшаут" — с 93 в 2018 году до 3.7 тыс., удаленных точек обслуживания с агентами и работниками кредитных организаций — на 3% до 230.4 тыс.



Кроме того, продолжается рост доступности дистанционных денежных переводов и безналичных платежей: количество счетов физических лиц с дистанционным доступом, по которым проводились безналичные операции, в 2019 году увеличилось на 6.6% до 251.8 млн, безналичные платежи в розничном обороте превысили наличные и составили 64.7%.



Всего в России в 2019 году насчитывалось более 4.1 млн точек обслуживания потребителей финансовых услуг в различных форматах (прирост по сравнению с 2018 годом составил 3.8%).



"AK&M" от 21.07.2020