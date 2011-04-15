Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/07/2020
13:19

В России все большее развитие получают новые форматы банковского обслуживания

В России все большее развитие получают новые форматы банковского обслуживания, говорится в сообщении Банка России.

Количество отделений связи, где возможны отдельные банковские операции, в минувшем году увеличилось на 22.3% относительно 2018 года до 36.9 тыс., количество точек "кэшаут" — с 93 в 2018 году до 3.7 тыс., удаленных точек обслуживания с агентами и работниками кредитных организаций — на 3% до 230.4 тыс.

Кроме того, продолжается рост доступности дистанционных денежных переводов и безналичных платежей: количество счетов физических лиц с дистанционным доступом, по которым проводились безналичные операции, в 2019 году увеличилось на 6.6% до 251.8 млн, безналичные платежи в розничном обороте превысили наличные и составили 64.7%.

Всего в России в 2019 году насчитывалось более 4.1 млн точек обслуживания потребителей финансовых услуг в различных форматах (прирост по сравнению с 2018 годом составил 3.8%).

"AK&M" от 21.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100