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21/07/2020
13:43

АВТОВАЗ запустил продажи LADA Niva

АВТОВАЗ запустил продажи LADA Niva. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Решётку радиатора и руль теперь украшает логотип LADA в виде трёхмерной ладьи.

Цена внедорожника в комплектаций Classic составляет 726 тыс. руб., в Luxe Off-road - 869 тыс. руб. (самая дорогая комплектация).

Напомним, в декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американской компании. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "ЛАДА Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA.

Niva (2123) является разработкой АВТОВАЗа и её производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Основные узлы - кузов, шасси, силовой агрегат - производились на мощностях АВТОВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Всего изготовлено более 700 тыс. внедорожников Niva.

АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.

Группа "АВТОВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырёх брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".

"AK&M" от 21.07.2020
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